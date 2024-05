Guida contromano e va a sbattere contro due auto. La fortuna ha voluto che non ci siano stati feriti, ma l’incidente stradale che si è registrato a Meda, nel pomeriggio di lunedì 20 maggio, avrebbe potuto avere conseguenze serie. Un uomo ha percorso 150 metri contromano lungo la via Trento, al volante di un furgoncino. Ha guidato come se nulla fosse, fino a quando si è schiantato addosso a due auto che provenivano dalla direzione opposta.

Meda: guida contromano e si schianta contro due auto, la dinamica

Il conducente dell’autocarro, come ricostruito dal comando di Polizia locale, ha imboccato la via in contromano, giungendo da Meda centro. Qui si è verificato lo schianto frontale con due auto. Sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia locale e i soccorsi con un’ambulanza che ha trasferito l’uomo in ospedale.

Meda: guida contromano e si schianta contro due auto, attesa per l’alcol test

Il conducente, illeso, è infatti stato sottoposto ad accertamenti per la verifica del tasso alcolemico: la Polizia locale attende gli esiti per verificare se l’uomo si fosse messo al volante dopo aver assunto alcol. Non risultano feriti, nessuno dei coinvolti ha infatti riportato gravi conseguenze.

La Polizia locale di Meda si è occupata dei rilievi per il sinistro e di deviare il traffico, vietando fino al termine dei sopralluoghi la circolazione dei mezzi in transito.