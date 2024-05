Monza, allerta meteo passata: il parco riapre a tutti, riparte la Ztl

La pioggia che è caduta per tutta notte forte ma regolare non ha fatto danni. E l’allerta meteo classificata lunedì in Regione con il codice rosso è potuta finire in archivio col passare delle ore della mattina di martedì 21 maggio: rimosse le transenne nelle zone più a rischio a ridosso del parco e del Lambro, il ritorno alla normalità.

Monza, allerta meteo passata: Lambro sotto la prima soglia di guardia

Il Lambro è rimasto monitorato per ore e la buona notizia per tutti è che “il livello idrometrico a Monza” si è attestato “da ore intorno ai 130 cm, ben al di sotto della prima soglia di guardia”. Lo ha fatto sapere il Comune in un aggiornamento delle 12 di martedì al termine della nuova riunione del COC – Centro operativo Comunale.

Monza, allerta meteo passata: dalle 14 riapertura del parco e accensione della Ztl

In virtù della situazione è stata decisa la riapertura degli accessi del Parco di Monza a partire dalle 14, ritornando così “alla normale fruizione”. Una ordinanza della notte tra lunedì e martedì aveva deciso per il divieto d’accesso ai pedoni, consentendolo solo al traffico veicolare su viale Cavriga.

Dalle 14 verranno riaccesi anche i varchi ZTL spenti per consentire ai cittadini residenti in zone a rischio di mettere in sicurezza le automobili.

Monza, allerta meteo passata: «Messo in atto quanto previsto dal Piano di Emergenza Comunale»

«In base all’allerta rosso emesso ieri da Regione Lombardia abbiamo messo in atto quanto previsto dal Piano di Emergenza Comunale – sintetizza il sindaco di Monza al termine dell’incontro – Ringrazio di cuore i tecnici, gli operatori e i volontari che, per la seconda volta in pochi giorni, si sono mobilitati per proteggere la città e hanno fornito il proprio contributo professionale e di esperienza consentendo all’Amministrazione Comunale di prendere le decisioni più idonee nella gestione dell’emergenza annunciata».