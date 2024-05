Usmate Velate: la pioggia allaga le cantine in via Roma

Cantine allagate nel condominio della centralissima via Roma, di Usmate Velate. Nella mattinata di martedì scorso, 26 maggio, un residente che si stava recando nella sua cantina, si è ritrovato senza avvedersene nel bel mezzo di diversi centimetri d’acqua che avevano invaso tutto il piano. “Non riusciamo a capire come sia potuto accadere, visto che neanche nei giorni scorsi, quando c’è stata quella bomba d’acqua che ha fatto esondare il Molgora, ci siamo ritrovati in queste condizioni”.

Usmate Velate: la pioggia allaga le cantine e i pozzetti

In effetti, come è stato poi precisato, sembra che i pozzetti di sfogo non siano stati adeguatamente liberati dai detriti che poi, ristagnandosi, hanno creato un vero e proprio tappo che ha impedito all’acqua di defluire regolarmente.

Di fatto, a metà mattina, buona parte dei residenti si sono dovuti impegnare in una sorta di catena umana riempiendo secchi d’acqua e, passandoseli di mano in mano, vuotarli poi nelle aiuole antistanti l’ingresso dell’abitato.