Scuola: Spezia e Yoghi entrano in classe, pet therapy al Meroni di Lissone

Due nuovi compagni di scuola all’istituto Meroni di Lissone: Spezia e Yoghi. Un cane meticcio, il primo, e un flat coated retriver, il secondo, che in queste settimane e nei prossimi mesi saranno a scuola per un progetto di pet therapy dedicato agli studenti più fragili. Con i due amici a quattro zampe i loro educatori dell’associazione cinofila My Dog’s Team A.s.d. che accompagnano ragazzi e animali in questo progetto.

Scuola: pet therapy al Meroni di Lissone, il video

Scuola: pet therapy al Meroni di Lissone, il progetto

Un modo per accrescere l’autostima per alcuni, ma anche un’occasione per prendersi del tempo prendendosi cura di un altro essere vivente. Un progetto che la professoressa Maria Rosaria Marra aveva nel cassetto e si è concretizzato con la collaborazione della collega Francesca De Franco e della dirigente Valentina Calì che ne ha colto la positività.

Istituto Meroni Lissone Pet Therapy

Scuola: pet therapy al Meroni di Lissone, a chi è rivolto

Due incontri alla settimana di un’ora per un piccolo gruppo di pochi studenti, con fragilità emotive, che diventa un’ora di sorrisi ed entusiasmo, di collaborazione e condivisione. I volti dei ragazzi si illuminano dopo pochi minuti in compagnia dei quattro zampe che giocano con loro, li guidano in una sorta di caccia al tesoro in cui proprio i giovani sono il riferimento per Spezia e Yoghi.