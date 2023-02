Bovisio, gatto precipita per sei metri e cade nel fiume Seveso: recuperato dai vigili del fuoco

Un bagno fuori stagione per i vigili del fuoco di Bovisio e Desio per recuperare nel fiume Seveso un gatto caduto nel corso d’acqua, nel primo pomeriggio di domenica 12 febbraio. Il recupero è avvenuto lungo via Marconi, a Bovisio, all’altezza del civico 40. All’operazione hanno assistito decine di curiosi convinti inizialmente che letto del fiume ci fosse una persona.

Il gatto caduto nel fiume Seveso

Bovisio, gatto cade nel Seveso: nel trasportino sollevato con una corda.

A dare l’allarme sono stati proprio alcuni passanti che hanno udito il miagolio dell’animale. I vigili del fuoco sono giunti con due autopompe e, indossati gli indumenti in dotazione adatti per interventi in acqua, hanno raggiunto l’animale, precipitato da circa 6 metri d’altezza da una abitazione confinante con il corso d’acqua, l’hanno posizionato in un trasportino che, legato a una corda, è stato sollevato fino al livello stradale e restituito, spaventato ma sano e salvo, ai proprietari.