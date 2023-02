Monza: la storia di Gnogno che viene dalla Spagna e cerca famiglia dopo aver perso il padrone

Ha perso il padrone qualche settimana fa e Gnogno cerca una nuova famiglia. Appello di Enpa Monza per un cane di piccola taglia di 12 anni, proveniente dalla Spagna, anni fa adottato da un proprietario in una città vicino a Monza, “probabilmente un incrocio chihuahua, tutto nero con il musetto incanutito dagli anni“. Attualmente si trova nel canile, sistemazione che, data l’età e le abitudini, non ha preso affatto bene. “I primi giorni in canile li ha passati immobile in un angolo del box, ringhiottando a chiunque entrasse, forse in attesa di veder spuntare da un momento all’altro una faccia a lui conosciuta e di poter tornare a quella che era sempre stata la sua vita” dicono dall’Enpa. Per giorni non ha voluto nemmeno mangiare.

Gnogno ha 12 anni

Un cane da adottare a Monza: “Ha un caratterino bello tosto”

Ma grazie al lavoro di istruttori, educatori e volontari, Gnogno ha cominciato piano piano a fidarsi del suo istruttore e successivamente anche di diversi volontari tanto da fare le feste, chiedere le coccole e fare uscite dentro e fuori il canile per una passeggiata al guinzaglio. Anche con i nuovi cani sembra essere ben disposto. L’ideale sarebbe che trovasse una famiglia per cominciare una nuova vita e trascorrere in serenità gli anni della vecchiaia. Da Enpa tengono a precisare che: “ha un caratterino bello tosto, è piuttosto diffidente con le persone, soprattutto con quelle sconosciute, da cui non gradisce essere toccato e chi si proporrà per la sua adozione dovrà conquistarselo un passo alla volta dando la disponibilità a qualche incontro pre-affido in canile. Per questo motivo verranno prese in considerazione solo richieste di persone che abitino in zone non troppo lontane dal canile di Monza“.