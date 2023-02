Medici di base, a Lissone attivato l’Ambulatorio temporaneo alla Casa di comunità

Anche a Lissone attivato l’Ambulatorio Medico Temporaneo per i cittadini non ancora assegnatari di un medico di base. Il 31 gennaio, a seguito della cessata attività dei medici di medicina generale Caglio e Savinelli, non tutti i loro pazienti sono stati assegnati ad un altro medico di medicina generale per esaurimento dei posti disponibili.

Lissone: attivato l’Ambulatorio temporaneo, gli orari

Per questo da mercoledì 1 febbraio ha preso servizio in città un nuovo medico di medicina generale per i pazienti dei due medici andati in pensione, ancora senza sostituto. Per l’assistenza primaria i cittadini possono quindi rivolgersi all’Ambulatorio Medico Temporaneo che è stato aperto alla Casa di Comunità di Lissone, in via monsignor Ennio Bernasconi 16, nei seguenti orari: mercoledì 1 e venerdì 3 febbraio, dalle 16 alle 20; giovedì 2 febbraio, dalle 18 alle 20. L’accesso all’ambulatorio è su prenotazione telefonando al numero 335 7021330 nelle seguenti fasce orarie: mercoledì e venerdì dalle 14 alle 16, giovedì dalle 16 alle 18. È possibile trasmettere richieste (anche di prescrizione farmaci) all’indirizzo e-mail: amt.lissone@ats-brianza.it.

«Sarà cura di Ats Brianza – precisa in una nota il Comune di Lissone – comunicare le indicazioni per il periodo successivo».

Lissone: attivato l’Ambulatorio temporaneo, problema generalizzato

Gli Ambulatori Medici Temporanei (AMT) sono risposte a una situazione che sta progressivamente investendo diversi Comuni del territorio, Ats già a fine novembre aveva anticipato che per la fine del 2022 oltre 57mila assistiti in Brianza sarebbero stati senza un medico di medicina generale.