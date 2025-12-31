Mattia Muratore è il brianzolo dell’anno per il Cittadino

L’indipendenza che regala una pinza, l’ansia da aereo, la scoperta di una cassa ribassata per gli acquisti self service. La capacità di problem solving (tanta) e di comunicazione (altrettanta) per poter vivere la disabilità liberamente. E anche “libera-mente”. È così che Mattia Muratore ha reso riconoscibile il suo nuovo progetto narrativo: sui social, con brevi video con cui racconta la sua quotidianità. Ed è lui che il Cittadino ha scelto come brianzolo dell’anno per il 2025: una tradizione nata nel 2012 e che prosegue tuttora.

Mattia Muratore, la disabilità da vivere, gli Sharks, i premi

Mattia Muratore: da Arcore a Monza, attraverso la Brianza e l’Italia, la capacità di una narrazione diversa, e non scontata, della disabilità. Lo scorso maggio ha ritirato da capitano e presidente degli Sharks, squadra di hockey on chair, una targa dal Comune di Monza, dopo avere giocato la seconda finale nazionale da campione in carica.

In un mondo che parla sempre più d’inclusione, lui fa due passi più in là e racconta che la normalità è di tutti, anche dei presunti diversi. Una medaglia, dal Comune di Monza, se l’è presa nel maggio del 2024, a nome degli Sharks, la squadra monzese di hockey su carrozzina elettrica, capitano di una società di tanti successi. E allora, online, ha deciso di raccontare quella normalità, nonostante per qualcuno sia ancora diversità (continua a leggere qui).