“Tu sei sempre stato capace di inseguire il tuo sogno. Cercavi la perfezione della tua moto, la perfezione oggi l’hai trovata. Non so come sarai in Paradiso. So che sarai velocissimo a venirci a dare una mano. Noi ti diciamo: corri e facci sentire la tua presenza”.

Nell’omelia celebrata dal professore di religione dei Salesiani di Sesto San Giovanni – dove Riky, come lo chiamano tutti, frequentava il secondo anno degli studi di termoidraulica – c’è il ricordo commosso di un ragazzo che amava la vita e aveva una gioia grande dentro al cuore. È il ritratto più dolce di Riccardo Vinci, vittima dell’incidente stradale avvenuto nella serata di sabato 27 gennaio a Lissone (e sul quale toccherà ai carabinieri accertare le responsabilità).

Macherio: il rombo delle moto e palloncini bianchi per l'addio a Riccardo Vinci, folla nella chiesa e sul sagrato a Bareggia

C’è una folla di amici ai funerali di Riccardo. Sabato 3 febbraio, alle 11, la chiesa parrocchiale di Bareggia ha accolto il feretro del giovane attorno al quale si sono radunati gli amici e i compagni di scuola; hanno atteso la bara all’esterno della chiesa con le lacrime agli occhi, striscioni, magliette dedicate e per quell’ultima sgasata con le tantissime motociclette parcheggiate sulla piazza di Bareggia.

Nell’omelia ci sono parole commosse ed emerge con tenerezza il volto di un ragazzo gioioso. La chiesa di Bareggia non è riuscita a contenere tutte le persone che sono giunte per tributare l’estremo saluto al giovanissimo. All’esterno della chiesa ci sono le sedie per accogliere i fedeli. Sulle magliette e sui cartelli degli amici il saluto e le fotografie di Riccardo.

“Il tuo sorriso, la tua allegria – ricorda il professore di religione dei Salesiani – uno come te in moto ci sarà ancora con noi, portato dal cuore dei tuoi genitori. Sarai ancora presente nella nostra vita: ogni volta che celebreremo una messa tu sarai qui con noi”.

Macherio: il rombo delle moto e palloncini bianchi per l’addio a Riccardo Vinci, l’incidente a Lissone

Riccardo Vinci ha perso la vita in un sabato sera qualunque; era in sella alla sua moto e si trovava a Lissone quando all’improvviso, a una rotatoria, c’è stato lo scontro con un’auto. Le condizioni erano apparse subito molto gravi. Ricoverato in codice rosso al San Gerardo è deceduto lunedì 29 gennaio.

Il macheriese aveva un fratello gemello e una sorella più piccola. All’uscita la famiglia di Riccardo viene abbracciata dal calore della gente. Il feretro è accolto da un lungo applauso e i palloncini bianchi che volano in cielo salutano il giovane per l’ultima volta. “Ciao Riky!” urlano gli amici le cui moto poi rombano forte, fortissimo. È il loro messaggio per un amico che non c’è più.

