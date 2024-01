Lissone, l’addio degli amici a Riccardo Vinci: messaggi, sgasate con le moto e fiori

“Ricky questo va a te sperando che tutto quello che stiamo facendo possa arrivare ovunque tu sia e renderti la stella più luminosa di tutte“. Gli amici di Riccardo Vinci, 16 anni di Macherio, vittima del tragico incidente stradale accaduto nella serata di sabato 27 gennaio a Lissone, stanno manifestando in queste ore tutto il loro affetto e la loro amicizia nei confronti del compagno di vita al quale dedicano messaggi strazianti e parole piene di dolore.

Lissone, l’addio degli amici a Riccardo Vinci: fiori e una fotografia all’incrocio tra le vie Di Vittorio e Buonarroti

Lissone incidente Riccardo Vinci di Macherio

Nel punto in cui è accaduto l’incidente stradale, all’incrocio tra le vie Di Vittorio e Buonarroti a Lissone, gli amici hanno portato un mazzo di fiori. C’è la fotografia di Riccardo, scattata in una delle tante serate trascorse in allegria. Una vita che si è spezzata troppo presto. Sabato 27 gennaio, il minorenne macheriese era in sella alla sua amata motocicletta quando è avvenuto il drammatico scontro con un’auto. Il giovane era stato trasportato in codice rosso al San Gerardo dove è morto lunedì 29 gennaio.

Il papà Vito, titolare di un’azienda di autotrasporti, è stato il primo a comunicare il decesso del figlio attraverso un messaggio sui social. Riccardo Vinci era conosciuto nel suo paese di residenza principalmente nell’ambito dell’oratorio (aveva giocato nel Gso Macherio) e dell’associazionismo sportivo (da giovanissimo ha fatto parte della Roller Macherio, società locale di pattinaggio a rotelle). Era soprattutto appassionato di moto, appena poteva saliva in sella.

Lissone, l’addio degli amici a Riccardo Vinci: il “messaggio-testamento” postato dal fratello gemello e dedicato alla sua moto

Lissone incidente Riccardo Vinci di Macherio

E mentre si attende di conoscere la data dei funerali, non ancora resa nota, i compagni e gli amici con le loro motociclette gli hanno dedicato “l’ultima sgasata“, in gruppo: un gesto simbolico dedicato ad un vero amico. Hanno poi raggiunto Lissone e in gruppo hanno salutato il loro compagno nel punto dell’incidente che lo ha strappato alla vita, nel pieno dei suoi anni più belli.

Nelle ultime ore il fratello gemello Mattia ha reso noto un particolare: un messaggio che Riccardo aveva postato sui social tempo fa e che oggi risulta una sorta di testamento. C’è la fotografia della sua motocicletta nera e queste parole: “Se un giorno non dovessi essere più qui… aggiustala come ho sempre fatto io, sorridi mentre la guardi come sorridevo io, non dimenticarla, porta a termine il mio sogno, non abbandonarla mai e soprattutto prenditene cura“. Il fratello gemello gli risponde con un cuore e il messaggio: “Promesso Ricky“.