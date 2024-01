Incidente stradale a Lissone: è morto il giovane motociclista sbalzato sull’asfalto

È morto il ragazzo di 16 anni, originario di Macherio, coinvolto in un gravissimo incidente stradale sabato sera a Lissone. Ricoverato in gravi condizioni in ospedale, Riccardo Vinci non ce l’ha fatta. Lo studente era in sella alla sua motocicletta quando, intorno alle 20.30, è stato coinvolto in un sinistro all’incrocio tra le vie Buonarroti e Di Vittorio, nel territorio di Lissone.

Incidente stradale a Lissone: sul posto ambulanza e carabinieri

Un impatto violentissimo contro un’auto, i soccorsi e il trasporto in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono apparse sin da subito disperate. Il ragazzo è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull’asfalto. Lievi, invece, sarebbero state le conseguenze per l’automobilista.

All’origine dell’incidente pare vi sia stata una mancata precedenza, la moto del 16enne è stata colpita in pieno. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 con i carabinieri della Compagnia di Desio, cui competono i rilievi e l’accertamento della dinamica dell’incidente.

Incidente stradale a Lissone: amava la sua motocicletta

Un incidente che ha tenuto col fiato sospeso i familiari e gli amici del giovane fino a lunedì 29 gennaio quando è giunta la notizia del decesso.

Un giovane che amava la sua motocicletta e dalla quale non si separava mai. Classe 2007, ha un fratello gemello e una sorella più piccola e frequentava una scuola professionale a Sesto San Giovanni. In queste ore amici e compagni di classe stanno inondando le pagine social di ricordi e messaggi. “Impenna tra gli angeli” c’è chi scrive, ricordando la passione di Riccardo per le due ruote.