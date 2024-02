Sabato a Bareggia i funerali di Riccardo Vinci, il sedicenne morto per l’incidente in moto a Lissone

È stata fissata la data dei funerali di Riccardo Vinci, il 16enne di Macherio vittima di un tragico incidente stradale nella serata di sabato 27 gennaio a Lissone. Si terranno sabato 3 febbraio, alle 11, nella chiesa parrocchiale di Bareggia.

Sabato a Bareggia i funerali di Riccardo Vinci, attesa la folla di compagni e amici

Attesa una folla di amici e compagni per rendere l’ultimo saluto a un ragazzo gioioso la cui vita è stata spezzata mentre si trovava in sella alla sua amata motocicletta. Troppo gravi le ferite riportate in seguito allo scontro con un’auto all’incrocio tra via Di Vittorio e via Buonarroti a Lissone; dopo due giorni di agonia il 16enne si è spento nel pomeriggio di lunedì 29 gennaio all’ospedale di Monza dove è poi stata allestita la camera ardente.

Appresa la notizia della morte, amici e compagni di scuola hanno dedicato a Riky messaggi social, “sgasate in moto”, hanno pregato e posato un mazzo di fiori sul luogo dell’incidente. Riccardo Vinci frequentava con impegno i Salesiani a Sesto San Giovanni.

Sabato a Bareggia i funerali di Riccardo Vinci, le parole del catechista scolastico don Fabrizio Bonalume di supporto ai compagni

“I genitori di Riccardo ci hanno contattato già sabato notte – racconta alla stampa don Fabrizio Bonalume, catechista della formazione professionale dei Salesiani – siamo riusciti ad andare in ospedale a incontrare la famiglia e abbiamo avvisato i ragazzi, tramite i nostri canali interni, che Riccardo aveva avuto un incidente ed era grave. Lunedì mattina abbiamo accolto i ragazzi della sua classe portandoli a vivere un momento di riflessione su quello che stava accadendo, guidandoli un po’ a meditare su questa notizia, che li aveva scombussolati completamente, per provare a reagire insieme“.

Appresa la notizia della scomparsa, a scuola è stata celebrata un’eucaristia con la classe, in suo ricordo.