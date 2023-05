Macherio: caduta fatale, 60enne muore sul lavoro

Dramma a Macherio: operaio muore sul lavoro. Troppo gravi le conseguenze riportate a seguito di una caduta all’interno di un cantiere. La dinamica è al vaglio degli inquirenti. L’episodio si è registrato registrato nel pomeriggio di giovedì 25 maggio, in via Cavour. La chiamata di emergenza è scattata intorno alle 15.30. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, un 62enne residente a Cantù, al momento dell’incidente stava lavorando all’interno di un cantiere di ristrutturazione di una abitazione e pare fosse occupato in alcuni interventi a ridosso di una piscina in costruzione. Per cause da chiarire, l’uomo è precipitato al suolo e avrebbe sbattuto la testa.

Macherio: caduta fatale, l’allarme in via Cavour

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un’ambulanza e un’automedica in codice rosso insieme ai carabinieri della compagnia di Monza, ai vigili del fuoco e alla Polizia locale di Macherio. Per fare luce sulla dinamica sono giunti anche i tecnici dell’Ats Brianza. Gli organi competenti stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso per chiarire le cause del drammatico incidente, ovvero se il 62enne abbia avuto un malore prima di precipitare oppure se la caduta sia avvenuta per altre circostanze.