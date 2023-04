Incidente sul lavoro a Senago, operaio precipita da 16 metri

È stato trasportato all’Ospedale di Niguarda in condizioni disperate l’operaio di 72 anni di nazionalità italiana caduto da una altezza di 16 metri a Senago mentre faceva manutenzione su un tetto di un capannone della Cifa, l’azienda specializzata nella produzione di macchinari per l’industria del calcestruzzo, per conto di una ditta esterna.

La caduta nel vuoto si è verificata attorno alle 10 di giovedì 6 aprile. Il lavoratore era salito sulla copertura dell’unità produttiva collocata sul lato ovest del grande sito industriale che confina con la piattaforma ecologica cittadina. A un certo punto, per cause ancora tutte da accertare e che sono al vaglio della Polizia locale e dei vigili del fuoco giunti sul posto, l’uomo, residente a Giussano, ha perso l’equilibrio ed è rapidamente scivolato verso le grondaie del capannone fino ad essere proiettato nel vuoto.

Incidente sul lavoro a Senago, rilievi per ricostruire le cause

Il suo volo si è concluso sull’asfalto sottostante. Le condizioni del lavoratore sono apparse immediatamente molto gravi al personale della Croce Rossa di Cusano Milanino giunto sul posto, tanto che si è provveduto ad allertare l’elisoccorso atterrato nelle vicinanze del luogo dell’incidente. Dopo un rapido consulto, quando ormai erano già arrivate le 10.40 è stato deciso il trasporto con l’ambulanza.

Le indagini per risalire alle cause sono in corso. I rilievi della Locale agli ordini del comandante Fabio Tagliabue e dei vigili del fuoco, sono proseguiti per tutta la mattinata e parte del pomeriggio. Al vaglio dei rilevatori ci sono le condizioni del tetto del capannone e le verifiche sono state fatte sia all’interno sia direttamente in quota, sulla copertura dove i vigili del fuoco sono saliti per mezzo di una autoscala di servizio.