Incidente a Lentate, cede copertura e precipita da quasi 4 metri

È stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Lecco l’uomo rimasto ferito in un’azienda di Lentate sul Seveso nella tarda mattina di martedì 4 aprile. Era al lavoro su una cabina di verniciatura impegnato in operazioni di pulizia quando, secondo una prima ricostruzione, la copertura avrebbe ceduto facendolo precipitare da un’altezza di circa 4 metri.

Incidente a Lentate, soccorsi in via per Mariano

Incidente Lentate sul Seveso Incidente Lentate sul Seveso

Il lavoratore, 57 anni, è rimasto cosciente e trasferito in ospedale in codice giallo per traumi lombari e al torace.

L’allarme è scattato in via per Mariano una manciata di minuti prima delle 11. Sul posto l’ambulanza della Croce Bianca di Giussano, i vigili del fuoco di Seregno che hanno supportato i soccorritori, la polizia locale di Lentate che procede per i rilievi con personale Ats, i carabinieri, l’elisoccorso da Milano.