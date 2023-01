Giussano, incidente sul lavoro: giovane in codice rosso a Niguarda

La dinamica è al vaglio di Ats e polizia locale di Giussano. Il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 25 gennaio in via Boito è grave: un lavoratore di 22 anni trasportato in codice rosso in elisoccorso all’ospedale Niguarda.

Giussano, incidente sul lavoro: investito da una fiammata

Incidente Giussano Incidente Giussano

Al lavoro per una ditta esterna che si sta occupando dell’abbattimento delle strutture dell’ex Feg, il giovane, brianzolo, è stato forse investito da una fiammata che l’avrebbe colpito nella parte alta del corpo. Viso, braccia, mani. Accompagnato all’esterno dai colleghi, è stato soccorso da ambulanza e elicottero. Dopo la valutazione è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale milanese.