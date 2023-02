È stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano in gravi condizioni un lavoratore di 39 anni ferito in un’azienda di Senago. L’uomo sarebbe rimasto incastrato con un braccio in un macchinario riportando l’amputazione totale dell’arto e un trauma cranico.

Incidente sul lavoro a Senago: indagini e soccorsi

L’allarme è scattato alle 16.30 del 9 febbraio. Le indagini sull’accaduto sono affidate alla Polizia locale di Rho, sul posto insieme a elisoccorso, ambulanza e carabinieri.