Macherio, esplosione in una ditta: tre persone negli ospedali Niguarda e San Gerardo

Tre persone in ospedale, due per ustioni, una per accertamenti: è il primo bilancio dell’esplosione registratasi lunedì 17 aprile in una ditta di via San Cassiano, a Macherio. Intervento massiccio di mezzi di soccorso di ambulanze, carabinieri, Polizia Locale e vigili del fuoco poco dopo le 9 al civico 17 dove, per cause al vaglio degli inquirenti, tre persone sarebbero rimaste coinvolte in un incidente sul lavoro. Nessuna risulta in pericolo di morte.

Macherio, due portati all’ospedale per ustioni una per accertamenti

I feriti sono stati trasportati all’ospedale; due di loro, secondo quanto emerso dai primi riscontri, hanno riportato ustioni (e sono stati trasferiti al Niguarda di Milano e al San Gerardo di Monza), una terza persona – le cui condizioni sono apparse le più lievi- per accertamenti per le conseguenze derivanti dalle esalazioni. Alcuni residenti della zona riferiscono di aver sentito di prima mattina un fortissimo odore di bruciato.