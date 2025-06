Luoghi del cuore del Fai: la chiesa della Monaca di Monza non entra in top10

Con 22.676 voti la chiesa della Monaca di Monza è risultata il dodicesimo luogo del cuore, tra i più votati in Italia. Tanti voti (più dei 17 mila raccolti per il Mirabellino due anni fa) che, però, non sono bastati per includere il bene tra i primi dieci più votati.

Luoghi del cuore del Fai: dodicesima in Italia, seconda in Lombardia ma non basta

A livello Lombardo invece la chiesa di San Maurizio in Santa Margherita, tra le cui mura prese i voti Virginia De Leyva è giunta al secondo posto dopo il traghetto di Leonardo ad Imbersago che ha saputo catalizzare oltre 31 mila voti.

Luoghi del cuore del Fai: perché è nato il comitato per salvare gli affreschi

Per salvare gli affreschi della chiesa della Monaca di Monza si è costituito in città un comitato promotore coordinato dal Duomo, Fondazione Gaiani, Comune e Ordine degli architetti che hanno voluto accendere i riflettori sulla necessità di un restauro degli affreschi secenteschi di Carlo Innocenzo Carloni, lo stesso artista che lavorò in Duomo.

La Chiesa attuale sorge sul luogo dove nel XIII secolo gli Umiliati realizzarono un convento di suore. La chiesa venne riedificata nel 1469, quando fu dedicata alle sante Margherita e Caterina. Il monastero divenne famoso per la vicenda di Marianna de Leyva, che ispirò il personaggio della monaca di Monza nei “Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni. Nel XVIII secolo, l’edificio fu sottoposto a un radicale rifacimento a causa delle condizioni precarie della struttura, su progetto dell’architetto Giacomo Antonio Quadrio. Con la soppressione del monastero nel 1785, la chiesa fu sconsacrata e il complesso venduto. Gran parte della struttura conventuale fu demolita, ma alcuni elementi, come il portale d’ingresso e la cantina, sono sopravvissuti.

Il comitato “San Maurizio: La Chiesa della Monaca” ha lanciato un appello per includerla negli itinerari turistici della città e per intervenire al più presto sugli affreschi e l’apparato decorativo che si sta perdendo a causa della forte umidità di risalita.

Luoghi del cuore del Fai: oltre 70mila voti per il Santuario di don Bosco a Nizza Monferrato

A vincere l’edizione 2024 del censimento con 72.050 voti è stato invece il Santuario Nostra Signora delle Grazie a Nizza Monferrato, nella provincia di Asti che per la prima volta va sul gradino più alto del podio: un luogo strettamente legato alla figura di Don Bosco, che lo acquistò nel 1877 salvandolo dall’abbandono. I voti sono stati raccolti non soltanto sul territorio, ma anche nelle scuole salesiane in vari paesi del mondo, dall’India alla Colombia, dalle Filippine al Messico, in nome dell’attualità e dell’importanza dell’eredità educativa del fondatore. Al secondo posto la Fontana Antica di Gallipoli (62.967), in terza posizione si è classificata la Chiesa di San Giorgio nel borgo di Tellaro, una frazione di Lerici (SP) dove la piccola ma tenace comunità si è mobilitata e riunita per proteggere il proprio patrimonio culturale riuscendo a raccogliere 47.012 voti. Più del doppio di quelli raccolti da Monza che, con i suoi 120 mila abitanti, poteva fare di più.