Lissone: l’opposizione incontra il sindaco, ma il caso Filo d’oro non si chiude

La vicenda dell’assegno devoluto in campagna elettorale a Lissone dal candidato sindaco di centrodestra, Laura Borella, alla Lega del Filo d’Oro, ha registrato giovedì 3 novembre una nuova tappa, annunciata. Il sindaco ha infatti ricevuto i referenti della lista di opposizione ViviLissone, ma l’esito dell’appuntamento non ha ottenuto, stando a quanto riferito dal capogruppo Luca De Vincentis, un esito positivo.

Lissone: l’opposizione incontra il sindaco e annuncia un’interrogazione sulla donazione alla Lega del Filo d’Oro

ViviLissone sostiene di non aver ricevuto risposte dal sindaco. “Non ha mostrato nessun documento (l’opposizione chiede di visionare la data del versamento dell’assegno benefico dichiarato in campagna elettorale) e ci ha detto che quello che doveva riferire lo ha fatto in consiglio comunale e che quindi non ha nulla da aggiungere” fa sapere De Vincentis.

ViviLissone non molla la presa ed annuncia ora la presentazione di un’interrogazione sul tema. “Il sindaco risponderà in consiglio comunale” aggiunge De Vincentis che si era già recato in municipio martedì 18 ottobre, alla scadenza dei 30 giorni, termine entro cui la Pubblica Amministrazione deve dare riscontro ad una richiesta, per chiedere al sindaco di visionare la data del versamento dell’assegno devoluto da Borella. Il consigliere comunale De Vincentis non fu ricevuto; il sindaco spiegò successivamente le ragioni del mancato incontro, ed invitò l’esponente di minoranza a richiedere un appuntamento.

Lissone, donazione Filo d’Oro: per il sindaco una questione personale, per l’opposizione è politica

L’incontro richiesto è avvenuto nella giornata di giovedì 3 novembre, ma sulla vicenda – che per Borella è personale, mentre per ViviLissone è politica trattandosi di un assegno devoluto in campagna elettorale a nome del candidato e della coalizione – non è stata scritta la parola fine.