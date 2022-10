Lissone: polemiche sull’assegno al Filo d’Oro, la replica del sindaco

La vicenda dell’assegno devoluto dall’allora candidato sindaco di centrodestra Laura Borella (poi eletta primo cittadino di Lissone) alla Lega del Filo d’Oro continua a far discutere. Dopo le polemiche emerse in consiglio comunale, il capogruppo di ViviLissone Luca De Vincentis si è recato in municipio martedì 18, alla scadenza dei 30 giorni, termine entro cui la Pubblica Amministrazione deve dare riscontro ad una richiesta, per chiedere al sindaco di visionare la data del versamento.

Lissone: l’attacco di ViviLissone

“Non ci ha ricevuto – fa sapere il consigliere De Vincentis – ma vogliamo andare in fondo alla vicenda perché è una questione di credibilità”.

Laura Borella con l’assegno per la Lega del Filo d’oro

Lissone, il sindaco Borella: “Donazione fatta a titolo personale”

Il sindaco, interpellata sul caso, ha così motivato le sue ragioni: “La donazione di 3mila euro alla Lega del Filo d’Oro è stata fatta a titolo personale. Ho deciso di devolvere in beneficenza la somma che sarebbe stata spesa per l’organizzazione dell’evento di fine campagna elettorale quanto dichiarato da Vivi Lissone, che sta cercando di montare un ridicolo scandalo, è irrispettoso e offensivo verso la mia persona e la mia personale scelta di dare un piccolo aiuto al territorio e a un’associazione. Questo indipendentemente da quello che sarebbe stato il risultato alle urne”.

Lissone, il sindaco Borella: “La minoranza sta strumentalizzando”

E conclude: “Trovo assurdo che dopo aver risposto in consiglio comunale a tale provocazione, perché di questo si tratta, oggi debba di nuovo tornare su una questione che la minoranza sta strumentalizzando, ben consapevole di farlo – dichiara – Al consigliere De Vincentis vorrei ricordare che la sottoscritta e l’intera giunta sono impegnate a rimediare ai disastri che la precedente amministrazione ci ha lasciato in eredità e di cui lui, essendo ex consigliere di maggioranza, dovrebbe essere a conoscenza. Pertanto, non abbiamo tempo da perdere in polemiche pretestuose e senza senso. I lissonesi non hanno bisogno di questo”. Dichiarazioni presumibilmente destinate a rinfocolare la polemica politica.