Lions Club Monza Parco: nuovo presidente, Charter Night e tre premi Melvin Jones Fellowship

Serata di festa per il Lions Club Monza Parco che sabato ha celebrato la Charter Night e il trentottesimo anniversario della sua costituzione.

Lions Club Monza Parco: Cammino presidente, chi sono le nuove cariche

Nella stessa occasione si è proceduto anche al cambio della guardia: alla presidente Anna Rita Iannì è subentrato Pasquale Cammino che guiderà il club per l’anno sociale 2024-2025.

Le cariche di segretario, cerimoniere e tesoriere sono state attribuite, rispettivamente a Roberto Pessina, Filippo Lavaggi e Daniele Oggioni. All’evento hanno partecipato, insieme alle autorità lionistiche, anche il sindaco Paolo Pilotto che ha sottolineato l’importanza di conoscere se stessi confrontandosi con gli altri e il valore della collaborazione tra associazioni e amministrazioni locali.

Lions Club Monza Parco: il nuovo socio

Il Lions Club Monza Parco ha accolto nelle sue fila un nuovo socio: l’avvocato Riccardo Vezzo, consigliere di fiducia di Ats Brianza.

Lions Club Monza Parco: tre riconoscimenti Melvin Jones Fellowship

A tre soci che si sono distinti in azioni a favore dell’associazione e della comunità è stato attribuito il più altro riconoscimento lionistico: la Melvin Jones Fellowship. A Filippo Lavaggi è stato riconosciuto “l’approccio meticoloso, la competenza e l’impegno profuso nel club”; Edmondo Ippolito è stato premiato per “la perseveranza e l’alto senso di dedizione nel perseguimento degli obiettivi dell’associazione”; a Giovanni Hoz il club ha deciso di attribuire la MJF per “il contributo offerto attraverso le sue riflessioni, sempre costruttive, finalizzate all’ottimizzazione dei services sociali”.

Le sfide e gli impegni che attendono il nuovo presidente riguardano soprattutto l’inserimento nel club di nuove professionalità, la diversificazione dei progetti, il continuare a fare rete con le associazioni e organizzazioni del territorio.