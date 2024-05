Monza, premi Lions alle forze dell’ordine: chi ha vinto per coraggio, abilità, empatia

Il carabiniere che, mettendo a rischio la propria vita, è intervenuto per salvare la vita a un’altra persona. Gli agenti di polizia che hanno saputo gestire con grande coraggio e competenza un incendio. Il vigile del fuoco intervenuto nel devastante terremoto che lo scorso anno ha colpito alcune regioni della Siria e della Turchia. Agenti e militari esperti che hanno saputo contrastare comportamenti e prodotti illeciti. Vigilesse che hanno rivelato umanità e grande attenzione in una circostanza particolarmente delicata.

Monza, i premi dei Lions alle forze dell’ordine: «Mettere in risalto coloro che operano per la nostra sicurezza»

Questi e altri i protagonisti di una serata dedicata alla premiazione delle forze dell’ordine. Un appuntamento che il Lions Club Monza Duomo ha rinnovato mercoledì 22 maggio all’Hotel de la Ville per la ventiduesima volta per «dare luce e mettere in risalto coloro che con impegno, serietà, discrezione e professionalità operano per la nostra sicurezza» ha ricordato la presidente del club Olimpia Morollo.

Monza, i premi dei Lions alle forze dell’ordine: carabinieri

Accompagnati dai loro superiori, i rappresentanti delle forze dell’ordine che si sono distinti nel corso del 2023 hanno ricevuto con emozione i loro riconoscimenti. Per i Carabinieri è stato premiato il maresciallo ordinario in servizio alla stazione di Monza Francesco Vercellino (con lui il colonnello Rosario Di Gangi, comandante provinciale dei Carabinieri di Monza e Brianza) che, lungo un cavalcavia di Monza, ha salvato un giovane che aveva già oltrepassato la barriera di sicurezza e, sporgendosi nel vuoto, minacciava di buttarsi sui binari. Il militare con una mossa fulminea, rischiando la propria incolumità, è riuscito a bloccarlo e a farlo desistere.

Monza, i premi dei Lions alle forze dell’ordine: Guardia di finanza

Per la Guardia di Finanza ha ricevuto il premio il luogotenente Domenico Martucci (accompagnato dal tenente colonnello Andrea Bello), ispettore del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria presso il Comando Provinciale Monza e Comandante della Sezione Mobile del proprio Reparto, che ha condotto una lunga e sapiente indagine sul territorio brianzolo che ha portato al sequestro di prodotti illeciti, risultati contraffatti e pericolosi, per un valore di oltre 1.600.000 euro e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria inquirente di sei persone responsabili di frode nell’esercizio del commercio, immissione e distribuzione sul mercato di questi prodotti.

Monza, i premi dei Lions alle forze dell’ordine: polizia di Stato

Per la Questura di Monza e della Brianza – presente il questore Salvatore Barilaro – hanno ricevuto un riconoscimento il sovrintendente della Polizia di Stato Paolo Poggiani, capo turno delle Volanti, determinato e professionale nel corso di un intervento di pubblico soccorso in seguito a un incendio. Con lui, per un momento di meritata gloria, anche i tre agenti che componevano il turno in quell’occasione: Cristian Piscardi, Carloandrea Giambertone e Roberto Palazzo.

Monza, i premi dei Lions alle forze dell’ordine: polizia provinciale

Per la Polizia Provinciale è stato premiato Davide Valzani (con lui il comandante Flavio Zanardo) per il suo decisivo contributo nel contrasto al fenomeno di illeciti ambientali utilizzando con grande maestria tecnologie avanzate come i droni.

Monza, i premi dei Lions alle forze dell’ordine: polizia locale

Per la Polizia locale i riconoscimenti sono andati alle sovrintendenti Caterina Montalbano e Sabrina Marzoli dell’Ufficio Infortunistica stradale (accompagnate dal vice comandante Giorgio Mora) che alle capacità professionali hanno unito grandi doti umane nell’assistere un’automobilista coinvolta in un incidente mortale ai danni di un pedone. La signora ha espresso più volte la sua gratitudine alle due agenti per la comprensione e la solidarietà ricevute durante le prime attività di rilievo.

Monza, i premi dei Lions alle forze dell’ordine: vigili del fuoco

Per i vigili del fuoco – presente il comandante Vito Cristino – il riconoscimento è stato attribuito al vigile coordinatore Mario Scimone, specializzato in attività di ricerca e soccorso sotto macerie in ambiente urbano (USAR), intervenuto nel febbraio 2023 nelle aree medio orientali colpite dal sisma.