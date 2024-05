Limbiate: pienone di studenti a teatro per l’opera su Dalla Chiesa nel Giorno della Legalità

Limbiate ha celebrato la Giornata della Legalità a teatro insieme agli studenti: pienone per l’opera che ripercorre la tragica vicenda del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Giovedì 23 maggio, alle 10, il teatro comunale di Limbiate, ha ospitato “Forte come la morte è l’amore”, un’opera teatrale incentrata sulla figura del generale Dalla Chiesa che la sera del 3 settembre 1982, allora neo-prefetto di Palermo, venne ucciso in un attentato di stampo mafioso assieme alla giovane moglie, Emanuela Setti Carraro.

Limbiate: pienone di studenti a teatro per l’opera su Dalla Chiesa, evento anche per associazioni

L’evento, dedicato agli studenti delle scuole di Limbiate e alle associazioni del territorio, ha voluto riportare alla memoria e alla conoscenza dei più giovani quei drammatici momenti, vissuti dalla società italiana, come gli “anni di piombo” con il terrorismo, le sue vittime e la dura lotta per sconfiggerlo e poi la mafia, coi suoi omicidi, il senso d’impotenza dello Stato di fronte ad una criminalità feroce e la tenace volontà di uomini come Dalla Chiesa, pronti all’estremo sacrificio, per difendere la legalità.

Limbiate: pienone di studenti a teatro per l’opera su Dalla Chiesa, evento di Mnemosyne

La rappresentazione teatrale, “Forte come la morte è l’amore”, su un testo appositamente scritto, ha previsto la presenza di cinque attori che, attraverso i diari, le lettere, alcune interviste dell’epoca, coadiuvati da immagini, hanno narrato la vita, le vicende, il carattere e gli stati d’animo del generale Dalla Chiesa e di Emanuela Setti Carraro. Uno spettacolo intenso a cui hanno preso parte decine di studenti delle scuole che con grande attenzione hanno seguito l’opera realizzata dall’associazione culturale Mnemosyne.