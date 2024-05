Lissone: scuole dell’infanzia in piazza, in mostra i progetti sul rispetto

Grande successo per l’appuntamento con le scuole dell’infanzia in piazza a Lissone. L’ultimo appuntamento legato al consiglio comunale dei ragazzi ha visto il coinvolgimento dei più piccoli con la mostra collettiva dei lavori legati al tema del rispetto realizzati dai bambini delle nove scuole dell’infanzia cittadine: Cagnola, Volturno, Piermarini, Penati, Tiglio, Mater Divinae Providentiae, Maria Bambina, Maria Immacolata, Cuore Immacolato di Maria.

Lissone: scuole dell’infanzia in piazza, rispetto di cibo e tavola come strumento di dialogo e inclusione

Le scuole dell’infanzia Maria Bambina e Mater Divinae Providentiae hanno scelto di attraversare un focus culturale sul cibo per affrontare il tema del rispetto da una diversa angolatura: quella del cibo e della tavola come strumento di Inclusione sociale e dialogo interculturale. Le tradizioni culinarie e i diversi strumenti legati alla tavola, infatti, sono state esplorate per mettere in dialogo le differenti identità culturali.

«Abbiamo scelto come focus il cibo da sempre veicolo di incontri – spiegano le insegnanti Carola Castoldi ed Emanuela Parravicini – e relazioni. Abbiamo toccato con mano la possibilità di conservare le identità differenti senza rinunciare alla bellezza della contaminazione. Abbiamo allestito uno spazio suggestivo di gioco simbolico che offre spunti dalle tavole del mondo, che offre ai bambini la possibilità di mettere in scena il tempo del pasto in un’atmosfera conviviale speciale».

Lissone: scuole dell’infanzia in piazza, il rispetto per la natura

Alla scuola Penati i piccoli hanno “seminato, lavorato la terra, osservato lombrichi” coinvolgendo tutti i presenti, portando il loro lavoro di quest’anno, realizzato in parte anche grazie ai nonni grande risorsa, al Tiglio hanno pensato di prendersi cura del cambiamento della natura, al Volturno si poteva vivere l’esperienza del “bosco tattile”.

Al Cuore Immacolato di Maria il tema del rispetto è stato declinato da più punti di vista, da quello semantico a quello della natura sino a quello religioso. «Il tema del rispetto è ricaduto su tutte le attività che svolgiamo con i bambini – spiega Angela Riva, coordinatrice del Cim – e rientra nell’educazione civica. Lo abbiamo declinato in tanti modi: per seminare buoni semi che daranno buoni frutti. Attraverso la lettura, la drammatizzazione, un percorso di coding e molto altro».

Lissone: scuole dell’infanzia in piazza, studenti e amministrazione comunale

Quest’ultimo momento chiude gli incontri che hanno visto interfacciarsi l’amministrazione con gli studenti di ogni ordine, in settimana i grandi delle classi quinte delle tre primarie e poi quelli di terza delle medie avevano varcato le porte del palazzo comunale per presentare i loro progetti legati al tema del rispetto.