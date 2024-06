Don Colombo lascia Arcore, al suo posto don Virginio Vergani

Ad Arcore dopo quasi due decenni di servizio, il parroco don Giandomenico Colombo lascerà la comunità pastorale Sant’Apollinare alla volta di Garbagnate Molteno.

La notizia è stata data nel corso delle messe pomeridiane di sabato 15 giugno ai fedeli arcoresi, ai quali, dal pulpito, insieme alla notizia del trasferimento del parroco, ad Arcore dal 2008, è stata letta la lettera del vicario episcopale monsignor Michele Elli.

Arcore: l’avvicendamento di don Colombo e don Vergani a settembre

“Carissimi fratelli e sorelle della comunità pastorale Sant’Apollinare in Arcore, anzitutto un caro saluto – ha scritto -. Vengo a comunicarvi che il nostro arcivescovo monsignor Mario Delpini ha nominato don Giandomenico Colombo vostro attuale parroco, responsabile della comunità pastorale dei santi Martino e Benedetto che comprende le parrocchie di Molteno, Sirone e Garbagnate Monastero. Ringraziamo di cuore don Giandomenico per il bene che ha fatto con voi e per voi in questi anni: gli auguriamo ogni bene.”

A prendere il posto di don Colombo alla guida della comunità pastorale dal prossimo settembre sarà don Virginio Vergani, parroco oggi a Rosate. “Nel contempo l’arcivescovo ha destinato come nuovo parroco e responsabile della vostra comunità pastorale, don Virginio Vergani – ha aggiunto monsignor Elli nella lettera alla comunità – A don Virginio offriamo fin da subito la cordialità e la gioia dell’accoglienza. Questi avvicendamenti saranno effettivi da settembre”.