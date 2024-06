Due giorni nel mondo dei cani (e non solo) all’ex ippodromo di Monza

Prima edizione a Monza del Doggy camp, un vero e proprio campus pensato per cani (gatti) e i loro proprietari. L’appuntamento, promosso da Vision Plus con la Reggia di Monza, si svolgerà sabato e domenica prossimi, 22 e 23 giugno, alle tribune dell’ex ippodromo da poco restaurate tra villa Mirabello e Mirabellino.

La manifestazione vuole essere un’occasione di promozione di educazione civico-cinofila per il benessere degli animali e la loro gestione nell’ambiente che ci circonda con informazioni e divertimento consapevole sul meraviglioso mondo animale. In programma oltre 50 appuntamenti con attività dedicate anche ai più piccoli, i consigli dei veterinari e dei comportamentisti, incontri per parlare di alimentazione, ma anche di come organizzare un viaggio con il proprio amico a quattro zampe.

Gli appuntamenti di Doggy camp all’ex ippodromo di Monza

La due giorni sarà anche l’occasione per conseguire il patentino Cae1 del Buon cittadino rilasciato da giudici nazionali Enci in collaborazione con delegazione Enci di Monza – Gruppo cinofilo Corona ferrea. Un ricco programma di attività gratuite (con biglietto d’ingresso valido) sono organizzate insieme ai partner come centro cinofilo Amarok, i veterinari del Centro veterinario Al Lambro, Sos Levrieri. Le attività sono solo su prenotazione (sul sito www.doggycamp.it) dove è possibile iscriversi, consultare il programma della manifestazione e acquistare il biglietto d’ingresso saltandola coda.

Il prato dell’ex ippodromo ospiterà anche un’area ristoro con food truck del territorio e una zona relax per cani e gatti. Il biglietto intero costa 5 euro (8 l’abbonamento per due giorni), gratuito per disabili e bambini fino a 12 anni.