Nuovo ribaltamento in auto: l’incidente in viale Fermi all’imbocco del tunnel

Ancora un’auto ribaltata a Monza: questa volta l’incidente si è verificato nella notte tra il 14 e il 15 giugno lungo viale Fermi, all’imbocco del tunnel che porta poi in viale Industrie. L’allarme è scattato poco dopo le 2 del mattino, quando è arrivata la chiamata al 118 che è arrivato sul posto con ambulanza e automedica allertate in codice rosso, seguite da vigili del fuoco e polizia locale.

Dall’auto rovesciata è stata estratta una persona che è poi stata trasportata in ospedale, ma in codice verde: quindi non in pericolo di vita.

Si tratta del secondo ribaltamento: il primo risale a lunedì, quando due cinquantenni, uno dei quali finito all’ospedale, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale in via Stelvio dopo che un’auto, una Volkswagen Up, per cause al vaglio della Questura di Monza si è ribaltata finendo in bilico a muso in giù sul marciapiede.