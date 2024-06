Frontale in Novedratese all’altezza di Briosco, feriti trasportati in codice giallo

Novedratese chiusa a lungo nel tardo pomeriggio di sabato 15 giugno, quando due auto si sono scontrate alla svincolo di Briosco nella provincia di Monza e Brianza. L’incidente ha coinvolto una Fiat Tipo e una Dacia Duster, in un sinistro che ha provocato la stop al traffico delle auto per diverso tempo lungo la strada.

Incidente a Briosco

Lunghe code per le conseguenze dell’incidente: sul posto una ambulanza di Lurago e l’infermieristica di Molteno, allertati in codice rosso insieme ai vigili del fuoco di Carate Brianza e ai volontari di Seregno. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri. Non è escluso che lo scontro sia dipeso da una invasione di corsia, ma sono in corso gli accertamenti. Le persone coinvolte sono state trasportate in codice giallo (comunque non in pericolo di vita) negli ospedali della zona.