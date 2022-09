Lentate, atti osceni davanti a una 17enne: denunciato un 27enne di Limbiate

Si sarebbe masturbato davanti a una ragazza 17enne passeggera, come lui, di un treno della tratta tra le stazioni di Cusano Milanino e Lentate-Camnago. I fatti sarebbero avvenuti nella serata di domenica 18 settembre. La minore ha chiesto aiuto al capotreno e tramite il 112 il presunto responsabile, un 27enne pakistano domiciliato a Limbiate, è stato denunciato per atti osceni.

Si masturba davanti a una minore che chiama aiuto

La ragazza l’ha visto sedersi qualche sedile più avanti rispetto al suo e durante la marcia lo sconosciuto le aveva puntato il telefono contro come se la stesse riprendendo e al tempo stesso ha cominciato a masturbarsi. Impaurita gli ha urlato contro quindi è corsa a cercare aiuto al capotreno che, percorse alcune carrozze, in base alla descrizione ha trovato il 27enne – che nel frattempo si era allontanato dal suo posto – in prossimità delle porte di uscita.

Si masturba davanti a una minore, alla stazione trova i carabinieri

Alla stazione di Lentate-Camnago ha trovato ad attenderlo una pattuglia dei carabinieri della locale stazione: raccolta la denuncia della ragazza, e le testimonianze, il 27enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per atti osceni davanti a minore. Sul cellulare del ragazzo non sono stati trovati filmati riguardanti l’evento, forse eliminati.