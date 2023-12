Innovazione tecnologica e alta cucina: la ricetta di Capodanno di Planet Farms e i fratelli Cerea

Quando l’agricoltura innovativa e la cucina creativa si incontrano nasce una proposta per le feste. Lo hanno fatto Planet Farms e i Fratelli Cerea, i titolari dello stellato ristorante Da Vittorio a Brusaporto. Il risultato è una “Caramella di triglia, baby iceberg, miele e senape”.

Innovazione tecnologica e alta cucina: “Una ricetta speciale”

“Manca sempre meno al cenone di Capodanno e Planet Farms, azienda agritech specializzata nella produzione di insalate baby leaf e basilico da agricoltura verticale, in collaborazione con i fratelli Cerea, Chef del ristorante stellato Da Vittorio propone a una ricetta speciale da portare in tavola – si legge in una nota – Protagonista indiscussa sarà la nuova baby iceberg, che si distingue per croccantezza delle foglie e il gusto intenso, connotato da una leggera nota amara in grado di conferire profondità ad ogni piatto”.

Luca Travaglini all’interno della sua Planet Farms

Innovazione tecnologica e alta cucina: chi è Planet Farms

Planet Farms è una società di tecnologia leader mondiale nel settore del vertical farming. Fondata a Milano nel 2018 da Luca Travaglini e Daniele Benatoff, con stabilimento produttivo innovativo a Cavenago Brianza: si tratta di una vertical farm, cioè un sistema in verticale che permette di risparmiare acqua e così “creare una perfetta armonia tra tutti i parametri fondamentali per la crescita delle piante”.

Innovazione tecnologica e alta cucina: la ricetta (per i curiosi)

Ingredienti per la caramella: 4 triglie, 1 foglio di pasta brick, Peperoncino q.b., Foglie di basilico fresco; per il dressing miele e senape: 200 gr di miele d’acacia, 200 gr di senape in grani, 200 gr di vino rosso; per il dressing: 500 gr di lattughino Baby Iceberg Planet Farms, Wasabi q.b., 300 gr di ghiaccio, Olio EVO q.b., Sale q.b.; per il pomodoro Camone: 6 pomodori Camoni, Olio EVO, Pepe e sale q.b.

Procedimento. Per la caramella di triglia: Tagliare la pasta brick in spicchi, adagiare all’interno il filetto di triglia precedentemente sfilettato. Aromatizzare con peperoncino e foglie di basilico. Arrotolare la pasta brick e richiudere il tutto formando un piccolo fagottino. Friggere per qualche minuto in olio bollente. Per il dressing con Baby Iceberg e wasabi: In una pentola bollire il lattughino per 3 minuti. Successivamente far raffreddare con acqua e ghiaccio. Con un mixer frullare il composto con olio, sale, ghiaccio e wasabi fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Per il pomodoro Camone: Tagliare a metà i pomodori Camoni. Salare e pepare e rosolare in padella con un filo di olio EVO. Per il dressing miele e senape: In una ciotola versare la senape in grani, il miele d’acacia e il vino rosso. Miscelare con la frusta tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto ben amalgamato.

Esecuzione. In un piatto piano adagiare al centro un cucchiaio di dressing al lattughino, successivamente aggiungere sopra il pomodoro Camone scottato e la caramella di triglia precedentemente fritta. Guarnire con il dressing al miele e foglie di Baby Iceberg Planet Farms