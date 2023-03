Incidente stradale a Renate, grave motociclista di 24 anni

È grave il motociclista di 24 anni coinvolto in un incidente stradale sabato sera a Renate. L’allarme è scattato in via Cariggi una manciata di minuti dopo le 19 del 18 marzo.

Incidente stradale a Renate: scontro con un’auto, un’altra è finita in un fosso

Il giovane viaggiava verso Veduggio e si sarebbe scontrato frontalmente con un’auto che arrivava dalla direzione opposta. Un’altra auto per evitare gli ostacoli è finita in un fosso. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Seregno.

Incidente stradale a Renate: urto violento, atterrato l’elisoccorso

Incidente Renate

L’urto è stato molto violento, sul posto è stato richiesto anche l’elisoccorso insieme all’ambulanza della Croce Bianca di Giussano. Il motociclista è stato trasportato in volo in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

Incidente stradale a Renate: strada chiusa per due ore

La strada è rimasta chiusa fino alle 21 circa per permettere i soccorsi e il ripristino della carreggiata.