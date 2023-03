Investe un ciclista con la microcar della mamma della fidanzata e scappa: identificato dopo un mese

La polizia locale di Monza ha identificato l’investitore del ciclista che era stato travolto in via Borgazzi a fine gennaio e trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo. Si tratta di un giovane monzese, maggiorenne, che intorno alle 6 del mattino stava rientrando da una festa alla guida della microcar di proprietà della mamma della fidanzata, una ragazza minorenne.

Investe un ciclista con la microcar della mamma della fidanzata: decisiva la denuncia della donna

Decisiva nella svolta delle indagini proprio la denuncia della donna, che durante la stessa giornata aveva ritrovato davanti a casa l’auto pesantemente danneggiata nella parte anteriore e con pezzi mancanti.

Per gli agenti era stato così possibile collegare quanto detto dalla donna alla scena dell’incidente del mattino.

Investe un ciclista con la microcar della mamma della fidanzata: la ragazza aveva rivelato il prestito dell’auto

Il ferito infatti aveva potuto solo dire di essere stato investito, non ricordando altri particolari, mentre sul luogo dell’incidente gli agenti avevano trovato resti di carrozzeria compatibili con una microcar. Un urto frontale.

A quel punto i pezzi della storia sono andati al loro posto: dopo aver appreso che la microcar della madre era rimasta coinvolto in un incidente stradale con feriti e con fuga del responsabilie, la figlia ha ammesso di averla prestata al fidanzato.

Il ragazzo, convocato in Comando, ha ammesso di essere stato alla guida pur non sapendo fornire altri elementi. È stato denunciato.