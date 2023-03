Perde il carico e una trave rimbalza nella cabina: camionista miracolato

Alla fine tutto bene. Per fortuna. È illeso l’uomo che alla guida di un camion giovedì mattina si è visto finire nella cabina una parte del carico di travi che stava trasportando. È successo mentre era in transito in via Marengo a Carate Brianza: in seguito alla frenata per superare il dosso, una trave è scivolata in avanti rimbalzando sull’asfalto e sfondando il parabrezza.

Carate Brianza incidente

Perde il carico e una trave rimbalza nella cabina: l’autista ha allertato i soccorsi

Una dinamica impressionante quanto spettacolare, che per fortuna non ha avuto conseguenze oltre ai danni al mezzo. È stato lo stesso autista infatti ad allertare i soccorsi: sul posto i vigili del fuoco di Seregno che hanno rimesso in sicurezza il carico e la polizia locale .