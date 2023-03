Principio d’incendio su un mezzo della Croce Rossa, code sulla Statale 36

La prontezza dell’operatrice alla guida ha evitato conseguenze più gravi. Giovedì mattina un mezzo della Croce rossa di Sondrio è stato costretto a fermarsi sulla Statale 36, in direzione nord, per un incendio nel vano motore: era impegnato in un trasporto di quattro persone, due adulti e due minori, da Milano verso la Valtellina.

Statale 36 Verano Brianza

Principio d’incendio su un mezzo della Croce Rossa, passeggeri in sicurezza

La donna alla guida si è accorta che qualcosa non andava all’altezza di Carate Brianza, a Verano il fumo l’ha convinta a fermarsi poco prima della cuspide e a mettere in sicurezza i suoi passeggeri oltre il guard rail. Poi ha atteso senza aprire il cofano l’arrivo dei vigili del fuoco di Seregno, che hanno messo in sicurezza il mezzo.

Principio d’incendio su un mezzo della Croce Rossa, code fino a Seregno

Nel frattempo personale Anas ha chiuso l’uscita della Valassina verso Verano e la prima corsia di marcia per il tempo dei soccorsi. Code si sono allungate fino a Seregno.