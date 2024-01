Il sindaco di Giussano: “Con i nostri interventi sulle strade più pericolose calati gli incidenti”

Sono stati 96 nel 2023, contro i 107 dell’anno precedente gli incidenti stradali rilevati dalla Polizia locale sulle strade comunali di Giussano, 44 dei quali senza feriti. Un dato, dice il Comune con soddisfazione: “in sensibile diminuzione rispetto ad un decennio fa, quando il numero aveva toccato picchi di 153 nel 2011 e 135 nel 2012”. Nei 96 incidenti sono rimaste complessivamente coinvolte 233 persone di cui 161 illese. Gli utenti deboli della strada sono stati coinvolti in 25 incidenti: quasi la metà (12) ha visto coinvolti ciclisti, solo 2 i sinistri che hanno interessato i pedoni.

Calati gli incidenti stradali a Giussano nel 2023, settembre il mese con più casi

Dei sinistri rilevati nel 2023, 76 sono avvenuti con condizioni climatiche perfette, con cielo sereno mentre solo sei in condizioni di pioggia e uno con nevischio. Settembre è stato il mese che ha fatto rilevare il maggior numero di incidenti, 13, seguito da marzo e giugno (10). Il numero minore di incidenti è stato riscontrato a luglio (4) e aprile (5). Quanto ai giorni della settimana, il picco è di martedì (18).

“La decrescita del numero di sinistri denota da un lato una maggiore prudenza da parte degli automobilisti, dall’altro lato anche l’efficacia degli interventi messi in atto dall’Amministrazione Comunale in questi anni – affermano il sindaco Marco Citterio e l’assessore alla Sicurezza Paola Ceppi – Abbiamo eseguito specifici lavori per ridurre la pericolosità di alcuni punti potenzialmente critici delle nostre arterie stradali e i numero ci danno ragione: nel 2023 si è verificato un solo sinistro sia all’incrocio fra viale Rimembranze e via Aliprandi, sia fra via dell’Artigianato e via Como”.