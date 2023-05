Giussano: in arrivo un nuovo market, petizione online per dire no

Un nuovo comparto commerciale sta per prendere vita a Giussano. Entro fine anno è prevista l’apertura di un Penny market tra via Pietro Nenni e via Milano. Prima di Pasqua è stato completamente demolito il vecchio edificio, in stato di completo abbandono da oltre 15 anni, all’angolo delle due strade, nei pressi della rotatoria. L’area in questione originariamente ospitava una storica tessitura, poi sostituita da una ditta che si occupava della realizzazione di impianti termoidraulici. Ora è un cumulo di macerie, ma nei prossimi mesi diventerà un supermercato.

A Giussano è in arrivo un nuovo market, il progetto

«L’ennesimo che sorgerà sul territorio di Giussano – come ha sottolineato l’assessore con delega all’Edilizia privata Felice Pozzi – che andrà però a rigenerare quell’area, in stato di abbandono e degrado da troppo tempo. Via Milano è un’area a destinazione commerciale come dettato dal Piano di governo del territorio approvato dalla Giunta Riva. Il progetto che è giunto al Comune rientra nell’ambito della rigenerazione urbana».

Oltre a un nuovo edificio con parcheggi al servizio dell’insediamento, è prevista una nuova viabilità che girerà attorno all’edificio e la realizzazione di un tetto green da realizzare «prima delle festività natalizie».

Giussano l’area del nuovo market

A Giussano è in arrivo un nuovo market, la protesta

La notizia, però, non è stata accolta con favore da diverse decine di cittadini, che lamentano la presenza di troppi supermercati sul territorio comunale. Dal malcontento di alcuni giussanesi è nata una petizione, lanciata sulla piattaforma change.org, nel tentativo di “bloccare” questa nuova opera.

«A Giussano vogliono costruire un altro nuovo supermercato in via Nenni nonostante nel raggio di 10 chilometri ce ne siano almeno già 16 tra cui scegliere. La domanda che ci stiamo ponendo è: ma è davvero necessario costruire un nuovo supermercato?», ha scritto la giussanese Silvia Salvagnin, che ha lanciato la petizione online.

La petizione, lanciata mercoledì, è già stata firmata da oltre 100 persone.