Giussano: via libera ufficiale al Centro di produzione del fresco Iperal

È ufficiale. A Giussano, al confine con Arosio sarà realizzato un Centro di produzione del fresco di Iperal Supermercati. Il nuovo polo produttivo si inserirà nel contesto ambientale attuale nel pieno rispetto dei vincoli prescrittivi e genererà ricadute economiche per la città.

Il consiglio comunale di Giussano nell’ultima seduta di mercoledì 9 novembre ha approvato la variante puntuale al Piano di governo del territorio relativa al Piano particolareggiato produttivo di via Viganò e agli ambiti produttivi “D1”. Atti che fanno seguito all’adozione della variante avvenuta nel mese di luglio a cui ha fatto seguito il periodo di presentazione delle osservazioni da parte della cittadinanza.

Giussano, Centro di produzione del fresco Iperal: via libera del consiglio comunale

Il consiglio comunale ha approvato la controdeduzione all’unica osservazione presentata ed ha poi votato il via libera definitivo al nuovo Centro di produzione del fresco di Iperal Supermercati che andrà a collocarsi su un’area che già prevede insediamenti produttivi e che per una quota parte insiste sul territorio del Comune di Giussano.

Giussano, Centro di produzione del fresco Iperal: al confine con Arosio

L’ambito si trova a nord di Giussano ed è delimitato a sud dal tracciato della SP102, ad ovest dalla via Vallassina, a nord e ad est dal confine con Arosio ed è posto nelle immediate vicinanze alla Strada Statale 36. Il progetto presentato dall’operatore prevede la realizzazione di un edificio dotato di magazzino automatizzato con un complesso sistema di impianti tecnologici in grado di mantenere costante la situazione climatica interna per la lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari oltre a ulteriori opere necessarie a fini produttivi e logistici.

Giussano, Centro di produzione del fresco Iperal: “Non un nuovo supermercato”

“Nessun nuovo supermercato, ci tengo a dirlo per sgombrare il campo da ogni possibile equivoco – ha puntualizzato il primo cittadino Marco Citterio – In un’area che già aveva destinazione produttiva, situata al confine con Arosio, sorgerà un polo produttivo d’eccellenza dove le materie prime saranno trasformate a scopo alimentare. Ad intervento ultimato, il processo di produzione di prodotti alimentari freschi avrà ricadute economiche dirette sul nostro territorio, anche in termini di occupazione”.

“L’approvazione della Variante puntuale al PGT da parte del Consiglio comunale è il punto conclusivo di un lungo iter che ha visto, da parte del nostro Ente congiuntamente con il Comune di Arosio, l’accurata valutazione di tutti gli aspetti legati alla sostenibilità dell’intervento, all’impatto acustico, ai maggiori carichi di traffico previsti – ha sottolineato Felice Pozzi, assessore con delega all’Urbanistica – La leggera modifica nella perimetrazione complessiva del piano attuativo avrà il vantaggio di prevedere una miglior viabilità e accessibilità in loco, oltre a vedere l’insediamento di un’attività dal limitato impatto ambientale, nonché rigenerare ambiti con la presenza di edifici produttivi attualmente dismessi e parzialmente dismessi”.