Lesmo: il cimitero si allarga e cambia viabilità

Il cimitero di Lesmo si prepara alla riqualificazione e all’ampliamento già a inizio 2023 con una sostanziale modifica anche della viabilità. Martedì sera 8 novembre in commissione Lavori Pubblici l’assessore alla partita Federico Mistò ha presentato il piano di ristrutturazione da 1,2 milioni di euro messo in campo dalla precedente amministrazione Antonioli grazie a un partenariato pubblico-privato con la cooperativa Il Ponte che si occuperà non solo della manutenzione ordinaria e straordinaria del camposanto, ma anche della gestione di tutta l’area.

Lesmo: il cimitero e il progetto con la cooperativa Il Ponte

“Questo project financing per i prossimi 15 anni ci permetterà di ingrandire il cimitero creando il giardino delle Rimembranze (dove si spargono le ceneri), un altare per le cerimonie civili e inserire 96 tombe, 40 loculi e 220 cellette ossari – ha spiegato l’esponente della giunta di Lesmo Amica -. Bisogna tenere anche in considerazione che l’estensione del camposanto deve contemplare la fascia di rispetto imposta da Pedemontana”.

Lesmo: il cimitero, i sensi unici e i dubbi della minoranza

La convenzione ancora da firmare tra l’operatore privato e il Comune entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio e prevede anche il rifacimento del vialetto pedonale e una nuova viabilità per accedere in auto nei pressi della struttura. “Il progetto prevederà un senso unico da via Rimembranze (attualmente doppio senso) in direzione del cimitero e l’uscita da via Della Stazione verso via Marconi creando in sostanza un anello che intercetterà il vialetto pedonale con un dosso per far rallentare le auto in prossimità del passaggio delle persone a piedi o in bicicletta – ha affermato Mistiò – anche perché i flussi di traffico sono abbastanza limitati e miglioriamo anche l’ingresso e l’uscita delle auto dal provinciale”. Idea non condivisa dal consigliere di opposizione Marco Desiderati che ha osservato come “avrei preferito creare un anello che da via Rimembranze si sarebbe innestato in via Meucci passando alle spalle del PalaIlpra, questa vostra soluzione potrebbe essere pericolosa”. A ribattere è stato lo stesso Mistò sottolineando che “nulla ci vieta di poter rivedere la viabilità in quella zona intorno al cimitero dopo una prima sperimentazione”.

Lesmo: il cimitero e i costi del project financing

L’amministrazione per far partire il piano di riqualificazione verserà nelle casse della cooperativa subito due maxi rate da 460mila euro totali e poi ogni anno pagherà un canone da circa 50mila euro fino alla scadenza del contratto. Inoltre l’attuale giunta Montorio ha anche chiesto alcune modifiche sugli interventi da eseguire all’interno del camposanto sfruttando sin da subito la nuova area, che si andrà a formare laddove oggi sorge il muro di cinta e non prevede l’implementazione dei posteggi poiché a pochi metri di distanza con l’arrivo del supermercato Iperal ci saranno 100 stalli di sosta fruibili da tutti.