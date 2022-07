Fratoianni (Sinistra Italiana) a Brugherio: “Alleanza ampia in alternativa alla destra”

Un’alleanza ampia, che coalizzi tutte le forze alternative alla destra: è la proposta lanciata venerdì sera a Brugherio dal segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. Intervistato alla festa del partito dal vicedirettore di affaritaliani.it Lorenzo Zacchetti ha delineato quella che potrebbe essere la strategia del centrosinistra per provare a sbarrare la strada alla coalizione costituita da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

Fratoianni a Brugherio: “Per vincere le elezioni ci vogliono proposte”

«Penso – ha affermato – che tutti quelli che si sentono alternativi dovrebbero fare un esame di coscienza» per evitare di lasciare il Paese a una destra che ritiene pericolosa per i programmi che vanno dalla flat tax alle politiche xenofobe fino alle ricette con cui affrontare le crisi climatiche ed energetiche che, ha aggiunto, «concepisce la lotta alla povertà come la lotta contro i poveri e farebbe fare un passo indietro sui diritti civili e sociali». «Per vincere le elezioni – ha ammonito – non bastano i numeri, ci vogliono le proposte».

Fratoianni a Brugherio: “Vedo con difficoltà Renzi e Calenda” nessun veto su Beppe Sala

«Se qualche forza – ha precisato strappando l’applauso del pubblico – pensa di fare campagna elettorale nel nome dell’Agenda Draghi ha sbagliato: serve un’agenda politica che preveda investimenti sulle energie rinnovabili, sulla filiera industriale, la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, la redistribuzione della ricchezza, la gratuità dell’istruzione». Sinistra Italiana, ha proseguito, è pronta a mediare su alcuni punti tra cui l’introduzione della patrimoniale. In un quadro simile Fratoianni vede «con difficoltà» Matteo Renzi che ha annunciato un referendum contro il reddito di cittadinanza e Carlo Calenda «che è il campione del nucleare». Nessun veto, invece, su Beppe Sala anche se fatica «a capire cos’è il centro dal punto di vista politico e sociale». «Voglio sconfiggere la destra – ha commentato – ma con un’alleanza che abbia senso» e che, magari, provi a dialogare con il Movimento 5 Stelle.

Fratoianni a Brugherio, Sinistra Italiana con i Verdi al 4%: “Possiamo crescere ancora”

Guardando in casa sua, ha notato, promette bene l’intesa tra Sinistra Italiana e Verdi che i sondaggi danno attorno al 4%: «È un progetto – ha spiegato – a cui abbiamo lavorato per mesi, che incrocia i temi della giustizia sociale e dell’ambiente perché la siccità e la crisi energetica non colpiscono tutti allo stesso modo. Possiamo crescere ancora, ma dipenderà da come faremo la campagna elettorale». La forma e il perimetro dell’aggregazione di centrosinistra, ha ricordato Fratoianni, dovranno essere definiti in tempi strettissimi: i nodi dovranno essere tagliati nel giro di un paio di settimane in quanto le liste dei candidati vanno presentate entro il 22 agosto.