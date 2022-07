Crisi di governo: i sindaci di Monza e Brianza per Draghi

Sono più di 1.800 i sindaci italiani che hanno firmato l’appello a Mario Draghi a non dimettersi in nome della stabilità. Una lettera promossa in origine da undici primi cittadini tra cui Beppe Sala di Milano e Antonio Decaro, presidente di Anci. Una partecipazione ampia, dalle città ai comuni più piccoli con rappresentanza generale di diverse forze politiche e civiche.

Crisi di governo: la firma di Monza e altri dodici

Per la Brianza sono Simone Sironi di Agrate Brianza, Piermario Galli di Barlassina, Andrea Esposito di Bernareggio, Marco Troiano di Brugherio, Monica Buzzini di Caponago, Gianpiero Bocca di Cesano Maderno, Mariarosa Redaelli di Macherio, Paolo Pilotto di Monza, Fabrizio Pagani di Nova Milanese, Alberto Rossi di Seregno, Carla Della Torre di Sulbiate, Pietro Cicardi di Triuggio, Luca Ornago di Villasanta.