Il sindaco di Monza Pilotto: “Premier Draghi, vada avanti”

Il Sindaco di Monza, Paolo Pilotto, sostiene i contenuti espressi nella lettera aperta firmata da 11 Sindaci d’Italia nelle ultime ore e rivolta al primo Ministro Mario Draghi affinché prosegua il suo incarico alla guida del Governo. “In questo momento le nostre città, alle prese con una complicata congiuntura e economica e sociale, hanno bisogno di un riferimento autorevole a Roma – spiega il Sindaco di Monza Pilotto – Non è il momento dei distinguo ma quello delle alleanze, seppur faticose”.

L’appello del sindaco Pilotto insieme ai primi cittadini di Milano e Bergamo

Pilotto, si unisce così ai sindaci di Milano e di Bergamo in Lombardia, ma anche al Presidente di ANCI Antonio Decaro e ad altri primi cittadini italiani che chiedono a Draghi, in una lettera aperta “di andare avanti e spiegare al Parlamento le buone ragioni che impongono di proseguire l’azione di governo”.

Pilotto ricorda l’importanza per Monza dei progetti legati al Pnrr

Pilotto – che da pochi giorni ha nominato gli assessori della nuova Giunta e che si accinge ad avviare la macchina amministrativa della città – ricorda quanto la città di Monza conti sui progetti già avviati grazie ai fondi del PNRR e quante aspettative da parte delle famiglie e delle imprese vi siano sulla ripartenza e sulla capacità di ripresa del sistema economico del territorio: “E’ impensabile per una città concreta e laboriosa come la nostra restare in balia dell’incertezza proprio in questo momento: per questo anche Monza chiede umilmente ma con fermezza al premier Draghi di proseguire nell’interesse del Paese”.