F1, Gp del Qatar: doppietta McLaren nella qualifica per la gara “Sprint”

Nel pomeriggio del sabato del Gran Premio di Formula 1 del Qatar prende il via una giornata di corse anomala, estesa con una sessione extra di prove libere. Il sabato “Sprint” di Lusail avrebbe avere inizio alle 16 ora locale con la sessione di qualifiche shootout, valida al fine di definire la griglia di partenza della gara Sprint di questa sera. Tuttavia, a causa della scivolosità della pista e della polvere di sabbia che hanno reso complicata la sessione di prove e qualifiche di ieri, unite alla pioggia di track limits ed ai problemi riscontrati al degrado gomma provocati dai nuovi cordoli, la direzione gara ha dato il via alle ore 15 (ora italiana) ad una sessione extra di prove libere di 10 minuti (per imparare la nuova traiettoria a curva 12 e 13, modificate nei track limits) ritardando l’inizio delle qualifiche sprint.

F1, Gp del Qatar: l’australiano Piastri conquista la prima posizione per la Sprint

Le mini qualifiche sprint prendono il via quindi alle 15.20 (ora italiana) e vedono uscire vittoriosa la McLaren che (salvo indagini post gara da cui ieri è uscita gravemente penalizzata) dovrebbe partire dalla prima fila della griglia di partenza Sprint Race della serata. Il tempo più veloce è infatti quello dell’australiano Oscar Piastri, che conquista la posizione del palo con l’ultimo tentativo lanciato di 1: 24.454.

Dietro di lui il britannico Lando Norris, derubato della prima posizione per un errore all’ultima curva e distante solo 82 millesimi dal compagno di squadra. Verstappen partirà solo terzo, ma per vincere il suo terzo mondiale già dalla gara di oggi gli basterà piazzarsi in sesta posizione. L’olandese potrebbe dunque chiudere la corsa al titolo piloti con cinque weekend d’anticipo alla fine del calendario, mentre i rapporti tra RedBull e il compagno di squadra Sergio Perez sono sempre più tesi, con il messicano che si piazza solo ottavo alle qualifiche.

F1, Gp del Qatar: Ferrai non benissimo

Anche Ferrari non è messa benissimo, su una pista che ieri non l’ha risparmiata, Carlos Sainz è quinto mentre Charles Leclerc è sesto, mentre l’unico vincitore nello storico del Gran Premio del Qatar, Lewis Hamilton, piazza la sua Mercedes addirittura fuori dalla top 10, in dodicesima posizione.

L’appuntamento con una Sprint Race sotto le stelle è fissato per le 19.30 ora italiana. Riuscirà Verstappen a scrivere il suo nome sul Titolo Mondiale 2023?