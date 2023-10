F1, Gp del Qatar: pole a Verstappen, indietro le Ferrari

Sotto le luci artificiali dell’autodromo di Lusail prende il via il venerdì di qualifiche della seconda edizione del Gran Premio di Formula 1 del Qatar. In un weekend dal formato “Sprint” iniziato sotto un’araba tempesta di sabbia il semaforo verde in fondo alla pit lane apre ufficialmente, alle 19 ora italiana, la sessione di prove ufficiali di qualificazione che andranno a disegnare la griglia di partenza della gara di domenica. A partire dalla pole position sarà il favorito di giornata (e di stagione) Max Verstappen, che si aggiudica la posizione del palo senza troppa fatica con un 1:23.778 (senza nemmeno scendere in pista per l’assalto finale al tempo). Dietro di lui attenderanno lo spegnersi dei semafori il pilota Mercedes George Russell a +0.441 dall’olandese e il pilota McLaren Oscar Piastri. Solo quinto e dodicesimo i piloti del Cavallino, con Carlos Sainz che manca il Q3 nonostante la gomma nuova.

Gp del Qatar 2023: le qualifiche – infografiche Sara Colombo

F1, Gp del Qatar: la Q1

In un Q1 abbastanza lineare, la pima sessione di qualifica volta la faccia a Lando Norris, che nonostante sia uno dei più veloci in pista continua a macinare track limits su track limits che portano alla cancellazione dei suoi primi giri veloci. Ad andare particolarmente forte sono anche Verstappen, Alonso e Leclerc, mentre non passano il taglio al Q2 Logan Sargeant, Lance Stroll (con un divario imbarazzante sul compagno di squadra asturiano), Liam Lawson ancora sostituto di Daniel Riccardo (che dovrebbe tornare a prendere il suo sedile in AlphaTauri al prossimo appuntamento con il Mondiale), Kevin Magnussen e Guanyu Zhou.

F1, Gp del Qatar: Q2 e le difficoltà del Cavallino rampante

Il secondo round di qualifiche si rivela particolarmente duro per il team di Maranello, che dopo la sessione di libere e il Q1, passa dal battagliare per il primo posto al battagliare per una posizione nel Q3. Sainz infatti fallirà nell’impresa: nonostante la gomma nuova si ritroverà in una lotta corpo a corpo con il leone di RedBull, Max Verstappen, dalla quale uscirà perdente. Lo spagnolo, superato dagli ultimi tentativi di Bottas e Tsunoda passerà dalla nona posizione alla dodicesima, venendo clamorosamente eliminato dal Q2. Insieme a lui anche Perez (tredicesimo) beffato dai track limits, Tsunoda, Albon e Hulkenberg.

F1, Gp del Qatar: il Q3

Il semaforo verde dà il via ad un Q3 tranquillo, quantomeno per il Campione del Mondo in carica Max Verstappen, che piazza un primo tempo straordinario al primo tentativo lanciato che gli lascia la possibilità di restare indisturbato in pit lane mentre tutti dietro di lui tornano in pista per contendersi il secondo posto. L’olandese, reduce dalla vittoria del Titolo Costruttori 2023 di RedBull lo scorso Gran Premio (con sei gare d’anticipo sul finale della stagione) avrà già dalla Sprint Race di domani la possibilità di portarsi a casa anche il terzo Mondiale Piloti (consecutivo).

F1, Gp del Qatar: Sprint race e programma del sabato

L’appuntamento è dunque per le 15 di sabato (ora italiana) per le qualifiche shootout che andranno a disegnare la griglia di partenza della Sprint Race, i quali semafori si spegneranno sotto la stellata del deserto del Qatar alle 19 (sempre ora italiana).