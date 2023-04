Elisoccorso a Brugherio per un 11enne investito, incidente tra un’auto e una moto a Lentate

Elisoccorso a Brugherio insieme a un’ambulanza e un’automedica, in via San Giovanni Bosco, nel pomeriggio di domenica 2 aprile, attorno alle 16, per soccorrere un bambino di 11 anni sarebbe stato investito da un’auto. Secondo quanto riportato dalla Agenzia emergenza urgenza, il soccorso, scattato in codice rosso, è stato fortunatamente declassato a codice giallo, di minore gravità. L’elisoccorso con il piccolo paziente è diretto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Sul posto presenti anche i vigili del fuoco di Monza e i carabinieri.

L’incidente di Lentate lungo la Nazionale dei Giovi

I mezzi coinvolti nell’incidente di Lentate

Soccorsi in codice verde invece a Lentate sul Seveso, lungo la Nazionale dei Giovi, per un motociclista 19enne (portato all’ospedale di Desio per accertamenti) coinvolto in un sinistro con una Smart per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Presenti anche in questo caso i vigili del fuoco oltre che un’ambulanza. La strada, temporaneamente percorribile per il tratto interessato in un unico senso di marcia, dopo il sinistro, per consentire i soccorsi e i rilievi, è stata completamente riaperta attorno alle 17.20.