Seregno, desiano ubriaco al volante travolge un’auto e prosegue con tre ruote: denunciato

Con la patente di guida scaduta, ubriaco fugge dopo l’incidente, su tre ruote. E’ stato denunciato dalla Polizia Locale di Seregno. L’episodio è accaduto giovedì 30 marzo, intorno alle 15.50, in via Pacini all’intersezione con Ripamonti. Una serie di veicoli è in colonna al semaforo che con luce arancione. Il primo mezzo della fila, una Jeep, condotta da una signora seregnese di 50 anni, mentre sta per svoltare a sinistra per immettersi in via Ripamonti viene superata a tutta velocità da una Ford Focus che superando tutta la fila va a sbattere contro la Jeep. Nell’urto violento la Ford perde una ruota ma il conducente prosegue la sua folle corsa su tre ruote dileguandosi.

Seregno, l’automobilista in fuga fermato a Desio dopo l’incidente

I presenti allertano la centrale della Polizia Locale e poco dopo le pattuglie dell’autoradio giungevano sul posto. Iniziavano i rilievi dell’accaduto e contemporaneamente le ricerche della vettura fuggita. Dopo poco tempo una delle pattuglie locali intercettava l’uomo a bordo della Ford a Desio. Sul posto nel frattempo interveniva anche una pattuglia della Polizia Locale desiana. Gli agenti costatavano che l’uomo a bordo della Ford, un desiano di 48 anni, aveva un tasso alcolemico nel sangue di oltre 2,5 grammi litro contro il limite di legge di 0,50, in più era alla guida del mezzo con patente scaduta. Per lui scattava la denuncia oltre alla violazione dell’art. 189 codice della strada, per non essersi fermato dopo un sinistro stradale.