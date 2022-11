Elicottero dei carabinieri su Seregno, Seveso e Meda: controllo delle stazioni ferroviarie

In tanti, lunedì 28 novembre nel pomeriggio, a Seregno, Seveso e Meda avranno visto e sentito l‘elicottero dei carabinieri: “Fiamma” ha svolto un servizio di supporto nel controllo straordinario del territorio condotto dai carabinieri della Compagnia di Seregno, con un occhio di particolare riguardo anche agli scali ferroviari di Seregno, Seveso e Meda. Il servizio ha visto l’impiego nel complesso di 25 militari: identificate 145 persone e 59 veicoli. Un quarto dei fermati è risultato già noto per vari reati commessi.

Carabinieri di Seregno, identificate 145 persone, un quarto già note per reati

Durante i controlli alla stazione ferroviaria di Seveso, un 23enne, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato e accompagnato in caserma per accertamenti e infine denunciato per la violazione del testo unico delle leggi sull’immigrazione. Alla stazione ferroviaria di Seregno, un 20enne, residente a Pioltello è stato fermato e trovato in possesso di una dose di hashish e per questo segnalato alla competente autorità amministrativa.