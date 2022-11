Divieto di dimora, ma circola a Seregno: denunciato pusher già arrestato

Era stato arrestato a metà ottobre in piazza Risorgimento a Seregno per spaccio di droga e il giudice, in attesa del processo, gli aveva applicato la misura cautelare del divieto di dimora in Lombardia. Sabato i carabinieri lo hanno ritrovato ancora a Seregno e a bivaccare sempre nella stessa piazza, forse aspettando di rimettersi al lavoro. Così per l’uomo, 39 anni e di origine marocchina, in Italia senza fissa dimora, nullafacente, celibe, con precedenti penali e di polizia per reati in materia di immigrazione e contro il patrimonio, è scattata la denuncia per violazione del divieto.

Divieto di dimora, ma circola a Seregno: un mese fa l’arresto per spaccio

Nel mese di ottobre era stato arrestato in flagranza mentre cedeva della droga a un uomo di 44 anni di Seregno. Quel pomeriggio, in pieno giorno e nel cuore del centro storico, i carabinieri avevano notato i due allontanarsi insieme camminando a passo spedito a distanza di pochi metri. Appostandosi vicino a casa del 39enne, avevano quindi assistito allo scambio di droga. Il seregnese era stato fermato, l’altro aveva accennato uno breve fuga ma si era trovato in una strada senza uscita.