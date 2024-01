Il centrosinistra ha deciso: punta sul sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca per cercare di strappare la presidenza della Provincia al centrodestra. La conferma della notizia che girava da qualche giorno arriva direttamente dal candidato che domenica 3 marzo guiderà l’aggregazione Brianza Rete Comune che unisce partiti e liste civiche.

«Accetto la proposta con lo stesso spirito di servizio con cui due anni fa ho accettato la candidatura a sindaco della mia città», commenta l’aspirante presidente che tra poco più di un mese, qualunque sia l’esito della consultazione, tornerà con una veste politica nell’ente in cui per molti anni ha lavorato come funzionario.

Bocca, esponente di ViVicesano, incarna l’esperienza del civismo in cui si sono formati amministratori locali di entrambi gli schieramenti.

«Leggo – afferma – la scelta della coalizione e dei sindaci che fanno riferimento a Brianza Rete Comune di indicarmi anche come una conferma della centralità della mia città e di questo sono particolarmente felice».

Elezioni Provincia MB: il centrosinistra punta su Gianpiero Bocca, i temi al centro della competizione

Se vincerà la competizione proverà a «rimettere al primo posto il ruolo di primi cittadini, assessori e consiglieri comunali che in una provincia giovane come la nostra rappresentano una risorsa importante impegnata in tanti progetti comuni che ci sfidano per il futuro: cultura, formazione, ambiente e sicurezza».

Sui temi della sanità e dei trasporti, aggiunge, il nostro territorio è più in difficoltà di altri: per questo via Grigna dovrà «giocare un’azione molto più incisiva, in grado di condizionare le scelte che ricadono» sulle singole città. Lancia quindi la sfida «a tutti coloro che vorranno riconoscersi nel mio percorso e nella mia caparbietà nel raggiungere gli obbiettivi. Nelle prossime settimane girerò il territorio per farmi ascoltare e per conoscere le istanze degli amministratori locali che saranno valorizzate nel lavoro che potremo fare alla guida dell’ente».