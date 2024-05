Monza, incidente sul lavoro: un minuto di silenzio in consiglio comunale

Un minuto di silenzio nell’ultimo consiglio comunale per l’operaio morto a Monza dopo un incidente sul lavoro in un cantiere di via Giacosa.

Monza, incidente sul lavoro: la proposta di sottoscrizione di protocollo con Ats

«Non si fa abbastanza per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro» ha commentato Sergio Visconti di Monzattiva mentre l’assessore alla legalità Ambrogio Moccia ha annunciato l’intenzione di sottoscrivere un protocollo con Ats che consenta alla Polizia locale di partecipare ai sopralluoghi nei cantieri.

«Un accordo simile – ha affermato il forzista Pierfranco Maffè – esiste da molti anni e coinvolge anche i sindacati e le associazioni datoriali».

«Detesto i minuti di silenzio – ha fatto sapere Paolo Piffer di Civicamente – li trovo un’esibizione teatrale ipocrita e inutile della politica».